POL-NE: Wohnungseinbrüche - Polizei fahndet nach Duo

Dormagen/Grevenbroich/Korschenbroich (ots) - Am Donnerstag (22.12.) schlugen Wohnungseinbrecher in Dormagen, Grevenbroich und Jüchen zu.

Am Blechhofweg in Delhoven waren sie am Abend, zwischen 18:00 und 21:30 Uhr, aktiv. Die Täter brachen das Kellerfenster eines Einfamilienhauses auf und durchsuchten Teile des Mobiliars nach möglicher Beute. Dabei fiel ihnen Bargeld in die Hände.

In Orken drangen Unbekannte in eine Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses an der Noithausener Straße ein. Die Tatzeit lag zwischen 07:00 Uhr und 13:30 Uhr. Die Einbrecher schafften es zunächst auf den Balkon, dessen Tür sie anschließend aufhebelten, um ins Haus zu gelangen. Die Beute bestand aus Bargeld, einem Notebook und einer Spielekonsole.

In Bedburdyck überraschte eine Spaziergängerin am Rederhof ein Einbrecherduo. Die Zeugin entdeckte das Paar gegen 19:10 Uhr auf dem Garagendach eines Einfamilienhauses. Als sie die Männer ansprach, flüchteten diese über das Grundstück in unbekannte Richtung. Sofort informierte die Zeugin die Polizei. Eine Fahndung verlief ohne Ergebnis. Eine Personenbeschreibung der Tatverdächtigen liegt nicht vor. Die Kripo sicherte Spuren an den unterschiedlichen Tatorten und nahm die Ermittlungen nach den flüchtigen Dieben auf. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131-3000 entgegen.

"Soll ich einen entdeckten Einbrecher aufhalten?" Vorsicht! Einbrecher wollen nicht entdeckt werden und vermeiden nach Möglichkeit jede Konfrontation. Wenn Sie einen Einbrecher bemerken, stellen Sie sich ihm nicht in den Weg! "Spielen Sie nicht den Helden". Verständigen Sie stattdessen sofort die Polizei und geben Sie eine möglichst gute Beschreibung des Täters und seines eventuell eingesetzten Fluchtfahrzeugs. Warten Sie mit der Information an die Polizei nicht. Wählen Sie in diesen Situationen sofort die Notrufnummer 110.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell