POL-NE: Exhibitionist gesucht

Neuss-Dreikönigenviertel (ots) - Am Donnerstag (22.12.), gegen 14:15 Uhr, zeigte sich ein bislang unbekannter Mann im Dreikönigenviertel einem Kind gegenüber in schamverletzender Weise. Der Exhibitionist befand sich zur Tatzeit auf einem Spielplatz gegenüber der Einmündung "An der Obererft/Eichendorffstraße". Er kann folgendermaßen beschrieben werden: Etwa 30 Jahre alt, zirka 175 bis 180 Zentimeter groß, Bart, bekleidet mit einer dunkelblauen Jacke, einer grauen Jogginghose und einer Mütze. Der Unbekannte sprach nach Angaben des Kindes Deutsch ohne Akzent. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf die Person werden erbeten an die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell