POL-NE: Tatverdächtiger Dieb nach Zeugenhinweis gestellt

Grevenbroich (ots) - Am Dienstagabend (20.12.), gegen 21:50 Uhr, erhielt die Polizei über einen aufmerksamen Zeugen Kenntnis von zwei verdächtigen Personen in einem Parkhaus "Am Zehnthof". Diese hantierten an einem dort geparkten VW Kleinwagen. Offensichtlich hatte es das Duo auf die Radkappen des Polo abgesehen. Als die beiden Männer bemerkten, dass sie augenscheinlich bei ihrem Tun beobachtet wurden, ließen sie von einem weiteren Vorhaben ab und verschwanden. Der Zeuge informierte die Polizei und gab während des Telefonats den Hinweis auf einen verdächtigen Opel mit ausländischer Länderkennung. Augenblicke später kontrollierte eine Streife die beschriebene Limousine. Im Kofferraum stellten die Polizisten mehr als 20 Radkappen sicher. Der 34-jährige Fahrer des Wagens, ohne festen Wohnsitz in Deutschland, wurde aufgrund des Diebstahlsverdachts vorläufig festgenommen. Beamte der Kripo Grevenbroich übernahmen die weiteren Ermittlungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell