POL-NE: Wohnungseinbrüche im Rhein-Kreis Neuss

Meerbusch/Neuss/Dormagen/Grevenbroich (ots) - Am Dienstag (20.12.) kam es im Rhein-Kreis Neuss zu mehreren Wohnungseinbrüchen. Die Polizei nahm diesbezüglich mehrere Strafanzeigen und entsprechende Ermittlungen auf.

In Büderich, "Im Küppersfeld", drangen Einbrecher über die Balkontüren in die Wohnungen zweier Mehrfamilienhäuser ein. Die Taten, bei denen Bargeld und Schmuck entwendet wurde, ereigneten sich zwischen 16:30 und 19:00 Uhr. In der Zeit von 15:30 Uhr bis 17:45 Uhr drangen Unbekannte im gleichen Ortsteil in ein Mehrfamilienhaus am Laacher Weg ein. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hebelten die Täter das Schlafzimmerfenster einer Erdgeschoßwohnung auf und stahlen Bargeld.

In Neuss-Rosellen schlugen Täter an der Straße "Am Schlicherumer Feld" zu. Zwischen 22:00 Uhr und 22:15 schlugen sie die Terrassentür einer Doppelhaushälfte ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Die Diebe hatten es auf Schmuck und Bargeld abgesehen.

Auch im Dormagener Stadtgebiet waren Einbrecher am Dienstag (20.12.) aktiv. "Am Mühlenpfad" in Nievenheim brachen in der Nacht, zwischen 03:00 Uhr und 03:30 Uhr, Unbekannte in ein Reihenhaus ein. Was ihnen bei der Suche nach Beute in die Hände fiel, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

In der Grevenbroicher Innenstadt blieb der Versuch, in ein Einfamilienhaus am Zeisigweg einzudringen,erfolglos. Technische Sicherungen schlugen die unbekannten Täter gegen 18:50 Uhr in die Flucht. An der Feilenhauerstraße in Orken hielt die Terrassentür einer Erdgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses den Hebelversuchen (irgendwann im Laufe des Tages) von Tätern stand. In Orken suchten Einbrecher im Laufe des Dienstag, zwischen 07:40 und 20:00 Uhr, ein Mehrfamilienhaus an der Berliner Straße auf. Sie verschafften sich über eine Terrassentür gewaltsam Zutritt in eine Wohnung und entkamen mit zwei iPads und Bargeld.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen, die im Zusammenhang mit einem der geschilderten Sachverhalte verdächtige Feststellungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Kripo unter der Telefonnummer 02131-3000 entgegen.

Gemeinsam mit der Polizei kann man Einbrechern einen Riegel vorschieben. Einbruchshemmende Sicherungen machen Tätern die Arbeit schwer. Die Spezialisten des Kriminalkommissariats Prävention und Opferschutz der Polizei im Rhein-Kreis Neuss beraten kostenlos zu Möglichkeiten des technischen Einbruchschutzes.

