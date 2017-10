POL-MK: Nachtrag Pressemeldung vom 09.10.2017, 07:53 Uhr Raubüberfall auf Tankstelle

3 weitere Medieninhalte

Iserlohn (ots) - Im Zusammenhang mit dem bewaffneten Raubüberfall auf die BFT-Tankstelle Iserlohn am 06.10.2017 veröffentlicht die Polizei nun Bilder der Überwachungskamera. Die Bilder zeigen die beiden bisher unbekannten Täter bei der Tatausführung. Zudem wurde in Tatortnähe ein Fahrrad aufgefunden, welches vermutlich von einem der Täter dort platziert wurde. Wer kann Hinweise zu den abgebildeten Personen, bzw. zum aufgefundenen Mountainbike geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Iserlohn unter 02371-9199-0.

