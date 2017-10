POL-MK: Unfallverursacher gesucht

Iserlohn (ots) - Gestern, zwischen 15.50 und 16.50 Uhr, parkte ein grauer BMW an der Lessingstraße vor den Garagen einer Tierarztpraxis. Bei seiner Rückkehr stellte der Inhaber Beschädigung an der hinteren rechten Tür fest. Bereits zum Zeitpunkt, als er das Fahrzeug parkte, soll ein weißer SUV oder Van rechts eng neben dem Fahrzeug geparkt haben. Das Schadensbild lässt vermuten, dass der unbekannte Fahrer des gesuchten Fahrzeugs den entstandenen Sachschaden in Höhe von fast 1000 Euro verursachte.

Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Iserlohn unter 02371/9199-7109 oder 9199-0 entgegen.

