POL-MK: Diebstahl einer Spardose

Lüdenscheid (ots) - Am gestrigen Montag, 09.10.2017, gegen 10:40 Uhr, betrat eine männliche Person einen Salon in der Hochstraße und fragte nach einem Massagetermin. Im Anschluss daran verließ der Mann das Geschäft, kam aber kurze Zeit später wieder und hielt sich im Geschäft auf. Er verwickelte die Geschädigte und eine Zeugin in ein Gespräch und stahl eine Spardose mit Bargeld.

Personenbeschreibung des Diebes:

- Ca.1,60m groß - Schlanke Statur - 3 Tage Bart - Leicht dunkler Hautteint - Trug zur Tatzeit eine dunkle Kappe, eine dünne dunkle Jacke mit hellem T-Shirt darunter, eine helle Jeans sowie weiße Sportschuhe - Ca. 25-30 Jahre alt

Sachdienliche Hinweise zu dem Dieb nimmt die Polizei in Lüdenscheid (Tel.: 9099-0) entgegen.

