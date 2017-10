POL-MK: Falsche Polizisten scheitern an cleveren Seniorinnen und Senioren

Lüdenscheid/Hemer (ots) - Betrüger versuchen es in den Abendstunden

Bei zwei Anrufen in Lüdenscheid am gestrigen späten Abend (22:02 Uhr, Glatzer Straße, 93 jährige Geschädigte und 23:30 Uhr, Heedfelder Straße, 78 jährige Geschädigter) sowie in Hemer (22:52 Uhr, Oesestraße, 72 jährige Geschädigte sowie 23:32 Uhr, Siemensstraße, 82 jährige Geschädigte) versuchten unbekannte Betrüger es erneut mit der falschen Polizistenmasche. Die Anrufer gaben an, Polizeibeamte zu sein und versuchten bei den Geschädigten persönliche Dinge über die privaten Verhältnisse zu erfragen. In allen vier hier bekannt gewordenen Fällen machten die Angerufenen alles richtig: Sie gaben keine Auskunft am Telefon, legten auf und informierten die Polizei unter der Notrufnummer 110.

Diese nahmen Kontakt mit den Geschädigten auf, konnten diese beruhigen und fertigten Anzeigen zu den versuchten Betrügereien. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Großes Lob der Polizei für das vorbildliche Verhalten der Seniorinnen und Senioren

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell