POL-MK: Streit nach Verkehrsunfall

Lüdenscheid (ots) - Am 08.10.2017, gegen 00:11 Uhr, ereignete sich in der Humboldtstraße ein Verkehrsunfall bei dem 45-jähriger Lüdenscheider leicht verletzt wurde. Noch vor der Unfallaufnahme durch die Polizei kam es jedoch zu Streitigkeiten zwischen den Unfallbeteiligten. Der Lüdenscheider erhielt von seinem 31-jährigen Kontrahenten mehrere Schläge ins Gesicht und wurde leicht verletzt. Eine Strafanzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung wurde erstattet. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf der Streitigkeiten dauern jedoch noch an.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell