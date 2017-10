POL-MK: In den Brunnen geschubst

Lüdenscheid (ots) - Am 06.10.2017, gegen 22:30 Uhr, wurde ein 46-jähriger Lüdenscheider von mehreren unbekannten Tätern bedrängt und beleidigt. Der Mann hielt sich am Sternplatz in Höhe des dortigen Brunnens auf. Ein jugendlicher Täter aus der Gruppe schlug dem Geschädigten mehrfach in den Bauch und schubste ihn anschließend in den Brunnen. Danach flüchtete die Gruppe (6-7 Jugendliche) in Richtung Altenaer Straße. Eine genaue Personenbeschreibung liegt der Polizei bisher nicht vor. Der Geschädigte wurde leicht verletzt.

Sachdienliche Hinweise an die Polizei Lüdenscheid unter 02351-9099-0.

