POL-MK: Unbekannter raubt einem 14-Jährigen das Smartphone

Kierspe (ots) - Am Freitag, um 21.45 Uhr, soll es am Hammerkamp zu einem Raub auf einen 14-jährigen Jungen gekommen sein. Der 14-Jährige ging mit seinem Hund in Richtung Bahnhof, als er von hinten von einem unbekannten männlichen Täter geschubst wurde und zu Boden fiel. Er verletzte sich dabei leicht. Der Täter entriss dem Jungen sein Smartphone und entfernte sich fußläufig in Richtung Kölner Straße. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen bisher ergebnislos. Der Täter war männlich, von dunklerem Hauttyp, etwa 175-180 Zentimeter groß und zur Tatzeit mit schwarzer Kapuzenjacke sowie schwarzer Jeans bekleidet.

Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Angaben zur Identität des Täters machen? Hinweise nimmt die Polizei Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell