POL-MK: Zwei Firmeneinbrüche angezeigt

Iserlohn (ots) - In der Nacht zu heute ereigneten sich zwei Einbruchdiebstähle in Firmen am Dröscheder Berg sowie in der Straße "Am Burgberg". In beiden Fällen schlugen die unbekannten Täter Scheiben zu den dort ansässigen Betrieben ein und verschafften sich so Zutritt. In den Innenräumen durchsuchten und durchwühlten die Täter u.a. Lager- und Umkleideräume. Ob sie Beute machten stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest. In beiden Fällen entstanden jeweils mehrere hundert Euro Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.

