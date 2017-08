POL-MK: Diebe am Dördel

Iserlohn (ots) - Am Dördel kam es in der Nacht auf Dienstag zu drei (versuchten) Diebstählen aus PKW. Betroffen waren jeweils geparkte Fahrzeuge am Schnadeweg, an der Weststraße sowie "Auf der Burg". In zwei Fällen durchsuchten die Täter zwar die Fahrzeuge, machten jedoch am Ende keine Beute. Im dritten entwendeten sie eine Aktentasche.

Wer hat in der Tatnacht verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell