POL-MK: Sperrmüll brannte

Hemer (ots) - Polizei und Feuerwehr wurden heute Morgen, kurz nach 5 Uhr, über ein Feuer an der Lamferstraße informiert. Vor einer Doppelhaushälfte geriet aus noch ungeklärter Ursache Sperrmüll in Brand. Die Feuerwehr Hemer führte Löscharbeiten durch. Die Bewohner des Hauses verließen selbiges unbeschadet. Am Gebäude entstanden leichte Schäden in Form von Verrußung der Hauswand.

Hinweise zum Hergang nimmt die Polizei Hemer unter 02372/9099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell