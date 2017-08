POL-MK: Vandalen in Realschule

Werdohl (ots) - Insgesamt vier Scheiben versuchten unbekannte Täter kürzlich an der Realschule Brüderstraße einzuschlagen. In drei Fällen hielt die Scheibe stand. Im vierten gab sie nach, so dass die Täter hinein gelangten. Die Vandalen entleerten einen Feuerlöscher und verteilten diverse Gegenstände auf dem Boden einer Lehrküche. Insgesamt hinterließen sie mehrere tausend Euro Sachschaden. Die Tat ereignete sich zwischen Freitagmittag und Montagmorgen.

Hinweise nimmt die Polizei Werdohl unter 02392/9399-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell