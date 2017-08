POL-MK: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hagen, Polizei Hagen und der Polizei Märkischer Kreis: Versuchtes Tötungsverbrechen

Iserlohn (ots) - Am Samstagabend wurde ein 59-jähriger Iserlohner an seiner Wohnanschrift in der Südstraße durch mehrere Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Ein Bekannter des Verletzten, ein 61-jähriger Iserlohner, wurde festgenommen und gestand die Tat. Sein Motiv liegt im persönlichen Bereich. Das Opfer wurde operiert und ist außer Lebensfahr. Eine Mordkommission der Hagener Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

Der Beschuldigte wurde heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen dem Haftrichter des AG Iserlohn vorgeführt. Es wurde Haftbefehl erlassen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell