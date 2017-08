POL-MK: Anzeigen gegen "Körperverletzer" und Diebe

Hemer (ots) - Im Rahmen des Schützenfestes kam es am Sonntag, gegen 2.45 Uhr, zu einer Schlägerei an der Englandstraße. Mehrere Personen gerieten in zunächst verbalen Streit, der anschließend in Form von Faustschlägen und Schubsereien eskalierte. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Alle Beteiligten erhielten Platzverweise, denen sie nachkamen. Der Grund der Auseinandersetzung ist noch nicht abschließend geklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung gegen drei Männer im Alter von 22 bis 41 Jahren.

In der Nacht auf Samstag hebelten unbekannte Täter das Münzfach eines Hochdruckreinigers an der Waschstraße einer Tankstelle an der Hauptstraße auf. Sie entwendeten das dort enthaltene Münzgeld und entfernten sich in unbekannte Richtung. Es entstanden etwa 100 Euro Sachschaden.

Hinweise nimmt die Polizei Hemer unter 02372/9099-0 entgegen.

