POL-MK: Betrüger bieten Teerdienste an

Märkischer Kreis (ots) - Polizei warnt vor Wildteerern

Im Nordkreis sind mal wieder Teerer unterwegs, die ihre Dienste anbieten. Die Arbeiterkolonnen bieten für "kleines" Geld an, Teile des Grundstücks zu teeren.

Betroffen war in diesem angezeigten Fall ein Hemeraner Unternehmer, bei dem vor der Firma offizielle Arbeiten an den Gehwegen durchgeführt wurden. Er wurde von einem "Kolonnenführer" mit Warnweste gefragt, ob man in diesem Zuge kleinere Löcher auf dem Firmengelände mit zumachen sollte. Der Unternehmer nahm das Angebot gerne an und wunderte sich, dass die vereinbarten Arbeiten s o f o r t begannen. Nach kurzer Zeit staunte er nicht schlecht, dass eine wesentlich größere Fläche als vereinbart geteert worden war. Der nun geforderte Preis überstieg bei weitem den Vereinbarungen.

Die Arbeiter drohten nun bei nicht bezahlen mit Sanktionen.

Der Unternehmer und der "Kolonnenführer" handelten dann noch einen Sold aus und die Kolonne verschwand nach dem Erhalt des Geldes so schnell wie sie mit der Arbeit begonnen hatten.

Zurück blieb eine geteerte Fläche von minderer Qualität.

Appell der Polizei: Bei solchen Betrugsangeboten informieren sie umgehend die Polizei unter der Notrufnummer 110, damit diese die anwesenden Personen und deren Anliegen auf Wahrheitsgehalt vor Ort überprüfen kann.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell