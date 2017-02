POL-MK: Einbruch angezeigt, Pkw geklaut

Iserlohn (ots) - Einbruch angezeigt

Altstadt In der Nacht vom 01.02.2017 zum 02.02.2017 brachen bislang unbekannte Täter in eine Heilpraktikerpraxis ein. Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein gelangten so in die Räumlichkeiten. Über Art und Umfang der Beute können bislang noch keine Angaben gemacht werden. ES entstand Sachschaden.

Pkw des Pflegedienstes gestohlen

Am gestrigen Abend, gegen 22:15 Uhr, wurde festgestellt, dass in die Räumlichkeiten eines Pflegedienstes an der Gartenstraße eingebrochen worden war. Im Rahmen der Tatortaufnahme stellte die Berechtigte fest, dass der/die Täter einen blauen Toyota Ayogo, MK-VC 200, von der Tatörtlichkeit entwendet hatten. Angaben über weiteres Diebesgut können noch nicht gemacht werden.

Sachdienliche Hinweise zum Einbruch und insbesondere zum Verbleib des blauen Toyotas nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell