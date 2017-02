POL-MK: Schamverletzer zeigt sich

Lüdenscheid (ots) - Exhibitionist zeigt sich am hellichten Tag Am gestrigen Tag, 02.02.2017, gegen 16:10 Uhr, verließ eine 26 jährige Geschädigte ihren Pkw an der Jockuschstraße in Richtung Innenstadt. Hierbei stieß sie auf einen Schamverletzer, welcher sich ihr zeigte.

4. Beschreibung

- männlich - 16-18 Jahre alt - breites Gesicht - breite Schultern - hellhäutig - kräftige Figur - Sportschuhe - schwarze Jogginghose mit weißen Streifen - schwarze Jacke - weiße Kapuze/Mütze - dunkler Rucksack

Die Polizei in Lüdenscheid fragt nun: Wer kann Hinweise zum Exhibitionisten in der Jokuschstraße geben?

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell