POL-MK: Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung vom 30.01.2017, 08:58 Uhr, Tankstelle überfallen - Fotos vorhanden

Menden (ots) - Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung vom 30.01.2017, 08:58 Uhr, Tankstelle überfallen

Die Kriminalpolizei hat das vorhandene Bildmaterial der Kamera ausgewertet und fragt nun: Wer kann Hinweise zu dem auffällig gekleideten Mann beim Raub auf die Tankstelle machen?

Hintergrund: Am 29.01.2017, gegen 20.51 Uhr, betrat ein maskierter Täter den Verkaufsraum einer Tankstelle an der Fröndenberger Straße. Der Täter bedrohte die Kassiererin und forderte due Herausgabe von Bargeld. Nach der Tat flüchtete er zu Fuß über das Tankstellengelände in Richtung Fröndenberg. Täterbeschreibung: Männlich, circa 170 - 175 cm groß, stabile Figur, dunkle Jacke, die in Brusthöhe einen rundum verlaufenden hellen Blocksteifen aufweist, Kapuze, dunkle Hose aus grobem Stoff, ähnlich einer Arbeitshose, dunkles Schuhwerk, sprach akzentfrei Deutsch.

