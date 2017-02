POL-MK: Neu Lkw geknackt

Lüdenscheid (ots) - Profis am Werk In der Zeit vom 01.02.2017, 21:00 Uhr - 02.02.2017, 08:00 Uhr, suchten unbekannte Diebe das Firmengelände einer dortigen Firma am Hoher Hagen auf. An den dort abgestellten Lkw schlugen die Täter an 33 Neufahrzeugen die Seitenscheiben ein und entwendeten die elektronischen Fahrtenschreiber.

Es entstand ein Sachschaden im hohen fünfstelligen Eurobereich. Die Polizei in Lüdenscheid (Tel.: 9099-0) fragt nun: Wer kann Hinweise zu dem/den Dieben der elektronischen Fahrtenschreibern und/oder deren Fahrzeuge machen?

