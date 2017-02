POL-MK: Tages- und Wohnungseinbruch angezeigt

Altena (ots) - Einbrecher kommen am helllichten Tag Bachstraße Am gestrigen Mittwoch, 01.02.2017, in der Zeit von 09:50 Uhr - 19:50 Uhr, hebelten Unbekannte eine Terrassentür eines Wohnhauses auf und die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und Behältnisse. Über Art und Umfang der Beute können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand Sachschaden. Die Polizei in Altena fragt nun: Wer kann Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Bereich der Bachstraße am gestrigen Tag machen?

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell