POL-MK: Zwei Gartenlaubenaufbrüche

Letmathe (ots) - Einbrecher in Gartenlauben Innerhalb der letzten Tage bis zum Feststellzeitpunkt- 01.02.2017, 15:00 Uhr - hebelten Unbekannte in der Kleingartenanlage an der Oestricher Straße zwei Gartenlauben auf. Nach Durchsuchung der Räumlichkeiten verließen die Täter augenscheinlich ohne Beute die Tatörtlichkeiten. Es entstand Sachschaden.

Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Letmathe/Iserlohn entgegen.

