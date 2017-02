POL-MK: Drei Fahrzeugaufbrüche

Iserlohn (ots) - Am Dienstag beschädigten unbekannte Täter gleich an drei Fahrzeugen die Seitenscheiben. Zwischen 22 und 23 Uhr war ein am Kurt-Schumacher-Ring geparkter VW betroffen. Die Diebe entwendeten eine Aktentasche. Ein weiterer VW wurde zwischen 19 und 23 Uhr an der Inselstraße heimgesucht. Die Beute: ein paar CDs sowie ein Serviceheft. Im dritten Fall lag die Tatzeit zwischen 15 und 23 Uhr. Aus dem an der Oestricher Straße geparkten BMW wurde nichts entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Iserlohn unter 02371/9199-0 entgegen.

