POL-MK: Unfallverursacher gesucht

Letmathe (ots) - Am Montag, 30.01.2017, gegen 21:27 Uhr, ereignete sich eine Unfallflucht am Schattweg/Im Nordfeld. Dort wurde ein grauer Opel in Höhe Nr. 8, an der dortigen Baustellenabsperrung abgeparkt. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte zur o.g. Unfallzeit den abgeparkten Pkw Opel wie folgt: hintere Tür Fahrerseite, Kotflügel, Radkasten, Stoßfänger hinten links, Dellen; Fahrzeugheck hinten rechts eingedrückt, Beleuchtungseinrichtung zerstört.

Im Anschluss an diesen Verkehrsunfall setzte der unbekannte Fahrzeugführer seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Lt. einer Zeugin soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen kleinen, hellen "aufgemotzten" PKW mit kantiger Form handeln.

Sachdienliche Hinweise zu dem Verursacher nimmt die Polizei in Letmathe und Iserlohn entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell