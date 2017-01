POL-MK: Unbekannter stielt Defibrillator

Kierspe (ots) - An der Thingslindestraße entwendete ein bislang unbekannter Dieb am vergangenen Freitag, um 22.53 Uhr, ein Defibrillator aus dem Foyer einer Bank. Das Fehlen des Defibrillators fiel einer Angestellten am Montagmorgen auf. Der Täter war männlich und trug zur Tatzeit Jeanshose sowie Kapuzenjacke.

Wer hat die Tat beobachtet oder vor/nach der Tat verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Tatumfeld gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell