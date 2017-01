POL-MK: Fahrrad gestohlen

Balve (ots) - Am Burgbergweg entwendeten Unbekannte kürzlich ein Fahrrad. Am Sonntag, gegen 17 Uhr, befand sich das blau/graue Hollandrad mit "Texel-Aufkleber" auf dem hinteren Schutzblech noch unter dem Carport des Hauses. Am Montag, gegen 10 Uhr, war es verschwunden.

Sachdienliche Hinweise zu Diebstahl und Verbleib des Rades nimmt die Polizei Menden unter 02373/9099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell