POL-MK: Vandalen/Diebe in Bösperde

Menden (ots) - An der Bahnhofstraße in Bösperde waren am Sonntag Diebe bzw. Vandalen unterwegs. Die Unbekannten hebelten die Anhängerklappe eines Anhängers auf. Dieser stand auf dem Schotterparkplatz vor dem Jugendtreff. Hieraus entwendeten sie eine halbe Kiste Cola. Am Gebäude des Jugendtreffs versuchten die Täter ein Kupfferrohr einer Lüftungsanlage abzureißen. Dies gelang zwar nicht, wurde in der Folge aber verbogen und beschädigt. Insgesamt entstanden etwa 1000 Euro Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Menden unter 02373/9099-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell