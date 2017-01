POL-MK: Personen nach versuchtem Einbruch überprüft; Notfallkoffer der Feuerwehr geklaut

Lüdenscheid (ots) - Schöner Fahndungserfolg Am gestrigen Abend, 30.01.2017, gegen 22:12 Uhr, erhielt die Polizei in Lüdenscheid Kenntnis von einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl Im Olpendahl.

Die durch den Zeugen hinzugerufene Polizei stellte in Tatortnähe einen schwarzen Opel fest, der mit vier Personen besetzt war. Die Identität der 36 und 33 jährigen Männer aus Herne und der 31 und 28 jährigen Männer aus Gelsenkirchen wurde festgestellt und das Fahrzeug durchsucht.

Hierbei wurden drei Mobiltelefone und ein Navigationssystem sichergestellt.

Nach der Überprüfung wurden die Personen entlassen, die Ermittlungen dauern an.

Feuerwehr beklaut Am gestrigen Montag, 30.01.2017, gegen 14:30 Uhr, kam es zu einem Rettungsdiensteinsatz in der Gartenstraße, Höhe 52. Hierbei wurde der Notfallkoffer des Rettungswagens kurzzeitig unbeaufsichtigt an der Örtlichkeit. Nach der Notversorgung des Patienten und Verbringen zum Klinikum wurde festgestellt, dass Unbekannte den Notfallkoffer gestohlen hatten.

In diesem Koffer befinden sich Medikamente und für eine rettungsdienstliche Erstversorgung notwendige Utensilien.

Zeugen des Diebstahls oder Zeugen, die Angaben zum Verbleib des Koffers machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Lüdenscheid in Verbindung zu setzen.

