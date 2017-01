POL-MK: Einbrecher unterwegs

Iserlohn (ots) - Einbrüche angezeigt Über das letzte Wochenende hebelten Unbekannte ein Fenster eines Verkaufsraumes auf und entwendeten Bargeld sowie eine Kaffeemaschine. Es entstand Sachschaden.

Ebenfalls an der Mendener Straße schlugen Unbekannte die Fensterscheibe zu einer Werkstatt ein und durchsuchten das Büro (Tatzeit: 30.01.2017 01:30 Uhr - 08:30 Uhr). Über Art und Umfang der Beute können bislang noch keine Angaben gemacht werden.

Bei einem Einbruchsversuch in eine Kfz Werkstatt an der Raiffeisenstraße scheiterten die Täter und verursachen lediglich Sachschaden. Dieser Einbruchsversuch fiel am 30.01.2017 um 21:30 Uhr auf.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Iserlohn (Tel.: 9199-0) entgegen.

