POL-MK: Einbrüche und Schlägere zur Anzeige gebracht

Iserlohn (ots) - Iserlohn Einbruch angezeigt Rudolfstraße In der Nacht vom 27.01.2017 zum 28.01.2017 hebelten Unbekannte das Küchenfenster einer Wohnung an der Rudolfstraße auf. Die Einbrecher durchsuchten Räumlichkeiten und Behältnisse und stahlen einen Tresor mit Inhalt. Sie hinterließen einen nicht unerheblichen Sachschaden.

Am 27.01.2017, in den Morgenstunden, wurde festgestellt, das Unbekannte eine Tür an der Leichenhalle der ev. Kirche in Dahlsen aufgehebelt hatten. Im Anschluss betraten die Einbrecher die Sakristei. Über Art und Umfang der Beute können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Auch hier entstand Sachschaden.

Einbruch in Vereinsheim Gartenstraße Am 28.01.2017 wurde festgestellt, dass im Laufe der letzten Woche versucht wurde, ein Fenster am Vereinsheim "Bund der Vertriebenen" aufzubrechen.

Nußbergstraße In der Nacht vom 27.01.2017 zum 28.01.2017 drangen Unbekannte in die Räumlichkeiten einer dortigen Praxis ein und entwendeten u.a. ein Sparschwein. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Piepenstockstraße Ebenfalls in der Nacht vom 27.01. zum 28.01.2017 schlugen Einbrecher die Scheibe einer Balkontür ein und gelangten dadurch in die dortigen Praxisräume. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und Behältnisse. Über Art und Umfang der Beute können bislang noch keine Angaben gemacht werden.

Hombrucher Weg In der Nacht zum heutigen Montag (29.01./30.01.2017) öffneten die Einbrecher ein Fenster an einem Büro und stiegen ein. Hier nahmen sie nach Durchsuchung der Räumlichkeiten Bargeld mit. Bei der Pizzeria im gleichen Hause hatten die Täter weniger Glück. Beim Öffnen des Fensters wurde der Alarm ausgelöst und die Täter flüchteten um 01:15 Uhr von der Tatörtlichkeit.

Sachdienliche Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Polizei in Iserlohn (Tel.: 9199-0) entgegen.

Schlägerei am Rathausplatz

Am Alten Rathausplatz kam es am Samstagmorgen, gegen 5 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 22-jährigen Iserlohner und einem bislang unbekannten Täter. Vor dem dortigen Dönerladen soll ein unbekannter männlicher Täter sein Opfer mit einem Messer am Oberschenkel verletzt haben. Der 22-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Nach ambulanter Behandlung konnte er mit leichten Verletzungen entlassen werden. Der Täter soll 19-20 Jahre alt gewesen sein und dunkle, mittellange Haare haben. Zur Tatzeit trug er ein grünes Sweatshirt sowie eine schwarze Jacke.

