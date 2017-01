POL-MK: Polizisten angegangen; Party aufgelöst

Lüdenscheid (ots) - Fahrzeugkontrolle auf der Sauerfelder Straße am Samstag, kurz nach Mitternacht. Polizeibeamte kontrollieren drei 19-jährige Lüdenscheider und stellen fest, dass der Fahrer allem Anschein nach unter Drogeneinfluss steht. Da aus dem Fahrzeug deutlicher Cannabisgeruch wahrnehmbar ist, wird das Fahrzeug samt der Beifahrer durchsucht. Hierbei finden die Beamten eine geringe Menge Marihuana. Der Fahrer darf zwecks Blutprobe auf der Polizeiwache im Streifenwagen Platz nehmen. Kurz bevor die Beamten ihre Fahrt zur Wache antreten können, werden die beiden verbliebenen Beifahrer des Delinquenten ungemütlich. Sie bauen sich vor den Polizisten auf, gehen mit erhobenen Fäusten auf die Beamten zu und greifen sie an. Eine Ohrfeige und ein Stoß in einen nahegelegenen Schneehaufen später ergreifen die beiden lieber die Flucht in Richtung Sauerfeld. Die Personalien standen zu diesem Zeitpunkt bereits fest. Beide dürfen sich folgerichtig bald auf Post freuen. Sie erwarten Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und versuchte gefährliche Körperverletzung. Den Fahrer des PKW erwartet eine Strafanzeige wegen Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

In einem Vereinsheim am Honseler Bruch kam es in der Nacht auf Samstag, gegen 00.30 Uhr, zwischen den Gästen einer Party und fünf bislang teils unbekannten Tätern zu einem verbalen Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung gerieten mehrere Personen auch körperlich aneinander. Zwei Gäste wurden durch Schläge leicht verletzt und mussten vor Ort durch eine Rettungswagenbesatzung medizinisch versorgt werden. Nach Klärung des Sachverhaltes lösten Polizeibeamte die Party auf. Ein Großteil der Gäste war - wie sich herausstellte - noch nicht volljährig. Eine detaillierte Täterbeschreibung der Täter war vor Ort auf Grund der Aufregung und des Alkoholisierungsgrades der Gäste nicht möglich. Eine Fahndung folglich wenig erfolgversprechend. Dank Zeugenaussagen gelang es im Nachgang einen 17- sowie einen 18-jährigen Lüdenscheider als Tatverdächtige zu identifizieren. Die beiden Delinquenten erwartet ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell