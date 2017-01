POL-MK: Brand, Diebstahl und Einbruch

Nachrodt-Wiblingwerde (ots) - Papiercontainerbrand: Am heutigen Morgen, 30.01.2017, gegen 02:05 Uhr, brannte ein Altpapiercontainer im Holensiepen. Die Feuerwehr löschte den Brand zeitnah ab. Es entstand Sachschaden. Die Polizei fragt nun: Wer kann Hinweise zur Brandentstehung am Papiercontainer geben?

Diebstahl aus Tankstelle: Ein Unbekannter Mann betrat am 28.01.2017, gegen 15:15 Uhr, in Nachrodt-Wiblingwerde, Altenaer Straße, die dortige Aral Tankstelle. Er legte einen Energiedrink und verlangte Zigaretten. Nach einscannen der Ware nahm der Tatverdächtige die Sachen und entfernte sich fußläufig, dann mit einen Fahrrad in Richtung des benachbarten Supermarkts. Täterbeschreibung: ca. 28-35 Jahre alt, etwa 180 cm groß, bekleidet mit einer Jeans und einem hellblauen Kapuzenpulli, die Bekleidung sowie die Hände waren sehr verschmutzt. Sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt oder dem flüchtigen Täter nimmt die Polizei in Altena entgegen.

Einbruch angezeigt: In der Nacht vom 27.01. zum 28.01.2017 verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Haus an der Bergstraße (Altena). Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und Behältnisse. Über Art und Umfang der Beute können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand Sachschaden. Auch in diesem Fall nimmt die Polizei in Altena sachdienliche Hinweise entgegen.

