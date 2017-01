POL-MK: Geburtstagsfeier eskaliert: zwei Polizisten verletzt, drei Feiernde in Gewahrsam genommen, Pfeffersprayeinsatz

Altena (ots) - In der Nacht auf Sonntag mussten Polizeibeamte zur Werdohler Straße ausrücken. Anwohner hatten sich gegen 00.30 Uhr über ruhestörenden Lärm aus einer Wohnung beschwert. Anlass war eine Geburtstagsparty. Das Geburtstagskind und seine Gäste zeigten sich leider von Beginn an wenig einsichtig, so dass die Party unmittelbar aufgelöst werden musste. Die Polizeibeamten trafen auf hochaggressive und alkoholisierte Partygäste, die nur mit mehreren Streifenwagen aus Altena, Werdohl und Lüdenscheid zu bändigen waren. Der 40-jährige Wohnungsinhaber musste in Gewahrsam genommen werden. Das Geburtstagskind, eine 23-jährige Neuenraderin, versuchte dies zu verhindern und leistete erheblichen Widerstand. Auch sie verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. Der Lebensgefährte des Geburtstagskindes, ein 24-jähriger Altenaer, hatte hiermit ebenfalls ein Problem. Als auch er aggressiv wurde, erhielt er zwar einen Platzverweis, dachte aber im Entferntesten nicht daran, diesem nachzukommen. Auch er musste in Gewahrsam genommen werden. Um seinen erheblichen Widerstand zu brechen musste Pfefferspray eingesetzt werden. Zwei Polizeibeamte wurden im Verlauf des Einsatzes leicht verletzt. Die Beleidigungen der Beamten in tiefster Fäkalsprache seien hier am Rande erwähnt. Im Ergebnis erwarten alle Beteiligten Strafverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Beleidigung sowie Körperverletzung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell