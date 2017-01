POL-MK: Wer kennt diesen Handydieb?

1 weiterer Medieninhalt

Plettenberg (ots) - Wer kennt diese Person?

Am 22.11.2016, in den frühen Nachmittagsstunden, entwendete eine unbekannte Person aus zwei Verkaufsräumen in Plettenberg zwei Handys. Der Täter betrat die Verkaufsräume, sprach die Angestellten in einer fremden Sprache an und verwirrte sie mit einem vorgehaltenen Prospekt. Diese Masche nutzte er aus, um die auf den Schreibtischen liegenden Handys zu stehlen. Beim Betreten eines der Geschäfte An der Lohmühle wurde er von einer Kamera gefilmt.

Die Polizei in Plettenberg fragt nun: Wer kann Hinweise zu dem auf dem Foto abgebildeten Mann machen?

Anlage: Fotos des Täters

