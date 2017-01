POL-MK: Exhibitionist zeigt sich

Lüdenscheid (ots) - Am gestrigen Morgen, 26.01.2017, gegen 06:40 Uhr, zeigte sich ein Schamverletzer auf dem Fußweg von der Wilhelmstraße in Richtung Sauerfeld. Täterbeschreibung: Männlich, 170 cm groß, kurze raune Haare, Anfang 20 Jahre alt, schwarze Bomberjacke, graue Jogginghose. Sachdienliche Hinweise zu dem Exhibitionisten nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell