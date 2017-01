POL-MK: Einbruch in Wohnung

Iserlohn (ots) - Letmathe, Wiesenstraße

Am 26.01.2017, in der Zeit von 13:00 Uhr - 18:35 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein rückwärtiges Küchenfenster auf und gelangten in die Wohnung. In der Wohnung entwendete der/die Täter aus dem Schlafzimmer ein Laptop, aus dem Wohnzimmer eine Playstation, einen Controler sowie eine Uhr. Es entstand Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise zu dem/den Tätern nimmt die Polizei in Letmathe/Iserlohn entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell