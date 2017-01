POL-MK: Zwei Einbrüche aufgenommen

Hemer (ots) - Hemer Zwei Einbrüche angezeigt

Am gestrigen 25.01.2017, in der kurzen Zeit von 18:05 Uhr - 19:20 Uhr, hebelten Unbekannte eine Terrassentür eines Hauses Am Sonnenhang auf. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und sämtliche Behältnisse. Über Art und Umfang der Beute können bislang keine Angaben gemacht werden.

Am Vogelsang Am gestrigen Mittwoch, gegen 19:20 Uhr, hebelten drei Unbekannte Täter erfolglos an einer Terrassentür an einem dortigen Haus. Beim Verlassen des Grundstücks wurden sie - nach hinterlassen eines Sachschadens von ca. 1.000,-- Euro - von einem Zeugen beobachtet. Personenbeschreibung: Die drei Männer waren dunkel gekleidet und ca. 175 - 180 cm groß.

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern Am Vogelsang und Am Sonnenhang nimmt die Polizei in Hemer (Tel.: 9099-0) entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell