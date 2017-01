POL-MK: Einbrüche angezeigt

Iserlohn/Letmathe (ots) - Iserlohn

Einbrecher Am Feldmarkring Am gestrigen Mittwoch, 25.01.2016, wurden zwei Einbrüche in dortige Häuser angezeigt. In einem Fall wurde ein Fenster aufgehebelt und u.a. Silberbesteck gestohlen. Im anderen Fall wurde die Terrassentür aufgehebelt und das Haus durchsucht. Hier ist Art und Umfang der Beute noch nicht bekannt. In beiden Fällen entstand Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Bereich des Feldmarkrings nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

Letmathe Tages- und Wohnungseinbruch Am Hangstein Am gestrigen Mittwoch, 25.01.2017, gegen20:15 Uhr, nahm ein Zeuge Geräusche an einer Wohnung wahr. Bei Naschschau sah er zwei Personen, die bei Erkennen des Zeugen sich umgehend durch die aufgehebelte Terrassentür entfernten. Täterbeschreibung: 1. Person: Etwas dicker, schwarze Jacke, blaue Jeans 2. Person: Sportliche Figur, eng anliegende Sportjacke mit grünen Streifen auf dem Rücken von NIKE, schwarze Hose

Sachdienliche Hinweise zu diesen beiden Personen und/oder eines Fahrzeugs in der Nähe des Tatortes nimmt die Polizei in Letmathe/Iserlohn entgegen.

