POL-MK: Drei Täter an Zigarettenautomaten beobachtet

Menden (ots) - Zeuge beobachten Täter an Zigarettenautomaten

In der heutigen Nacht, 25.01.2017, gegen 01:50 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie sich drei Personen an einem Zigarettenautomaten Op dem Lahrtal, zu schaffen machten. Die sofort informierte Polizei konnte in Tatortnähe drei Personen antreffen und überprüfen.

Da zwei der überprüften Personen (38 und 46 Jahre) keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben, wur-den sie vorläufige festgenommen. Der in Menden wohnende 46 Jährige wurde nach Personalienfeststel-lung entlassen. Am Zigarettenautoamten konnten deutliche Hebelspuren festgestellt werden.

Die Ermittlungen dauern an.

Die Luft ist raus Kösterskämpchen

In der Nacht vom 23.01.zum 24.01. ließen Unbekannte aus vier abgestellten Pkw- silberner Audi A 4, blauer Twingo, grauer Ford KA und grauer Peugeot - an allen vier Reifen die Luft raus und entfernten die Ventilkappen.

Sachdienliche Hinweise zu den "Luftrauslassern" nimmt die Polizei in Menden entgegen.

