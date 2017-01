POL-MK: Lendringsen: Unfallfahrer ermittelt

Menden (ots) - Ausgangsmeldung: http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65850/3538630

Im Rahmen umfangreicher Anschlussermittlungen des Verkehrskommissariates gelang es Polizeibeamten am vergangenen Donnerstag am Eisborner Weg den flüchtigen Mazda anzutreffen, der mit hoher Wahrscheinlichkeit am Unfall beteiligt war. Der rote Mazda F323 wies an der linken Fahrzeugseite frische Unfallschäden auf, die mit den Schäden am Roller korrespondieren. Am Roller entstand Totalschaden. Die Schäden am Mazda werden auf etwa 1500 Euro geschätzt.

Fahrer des Mazdas soll nach bisherigem Ermittlungsstand ein 26-jähriger Mendener gewesen sein. Er ist geständig.

Den beiden Verletzten geht es zwischenzeitlich besser. Der Rollerfahrer konnte noch am selben Tag nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus verlassen. Seine schwangere Beifahrerin verließ das Krankenhaus nach drei Tagen komplikationslos.

