POL-MK: Einbrüche angezeigt

Einbrecher versuchen es am Kindergarten Am letzten Wochenende (20.01./23.01.) schlugen Unbekannte eine Fensterscheibe des Kinderartens an der Freiheitstraße ein. Die Täter ließen dann aber von ihrem Einbruch ab und hinterließen lediglich erheblichen Sachschaden.

Ebenfalls an der Freiheitstraße, auch über das letzte Wochenende waren die Einbrecher dann aktiver. Sie brachen diverse Türen zu einer dortigen Galerie auf und entwendeten mehrere PCs. Der hinterlassene Sachschaden, auch in den Räumlichkeiten ist nicht unerheblich.

Die Polizei in Altena (Tel.: 9199-0) fragt nun: Wer kann Hinweise auf verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge im Bereich der Freiheitstraße am letzten Wochenende geben?

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell