POL-MK: Pkw geknackt

Hemer (ots) - Zwei Pkw geknackt In der Nacht vom 22.01. zum 23.01.2017 wurde an einem silbernen Skoda an der Kantstraße die Seitenscheibeneingeschlagen und eine Digitalkamera entwendet. Am letzten Wochenende (20.01. - 23.01.2017) wurde an einem silbernen Clio die Dreieckscheibe eingeschlagen und ein Adapter entwendet.

Hinweise zu den Pkw Aufbrechern nimmt die Polizei in Hemer entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell