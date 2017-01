POL-MK: Einbruch, Pkw geknackt, Reifen geklaut

Iserlohn (ots) - Pkw an Fitnessstudio geknackt (Seilerseestraße)

Am gestrigen Abend, 23.01.2017, gegen 23:15 Uhr, stellte eine Geschädigte fest, dass ihr weißer Skoda Oktavia geknackt wurde und die Täter das Navi und eine Handtasche entwendet hatten. Hans-Böckler-Straße.

Am gestrigen Montag, 23.01.2017, in der Zeit von 17:50 Uhr - 17:55 Uhr, knackten Unbekannte den grünen Seat Cordoba auf und entwendeten eine darin befindliche Aktentasche. In beiden Fällen entstand Sachschaden.

Sommer steht wohl bevor Aus einer Garage Am Postufer entwendeten bislang unbekannte Täter am letzten Wochenende vier Sommerreifen auf BBS Felge und einen Werkzeugkoffer.

Sachdienliche Hinweise zu den Pkw Aufbrechern und den Reifen/Felgendieben nimmt die Polizei in Iserlohn entgegen.

