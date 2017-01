POL-MK: Einbrüche angezeigt

Lüdenscheid (ots) - Einbruch angezeigt

Heedfelder Straße Am 23.01.2017, in der Zeit von 14:00 Uhr - 20:55 Uhr, hebelten unbekannte Täter ein Fenster im Erdgeschoss einer dortigen Wohnung auf. Über Art und Umfang der Beute können bislang noch keine Angaben gemacht werden.

Stüttinghauser Ringstraße Am gestrigen 23.01.2017, in der Zeit von 11:00 Uhr - 21:00 Uhr, wurde ein Schlafzimmerfenster aufgehebelt und die Täter gelangten in Hausinnere. Hier wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht. Über Art und Umfang der Beute können bislang noch keine Angaben gemacht werden.

Gustavstraße Einbrecher versuchen es an der dortigen Sporthalle Unbekannte Einbrecher schlugen ein Fenster der Turnhalle ein. In der Halle beschädigten sie/zerstörten sie weitere Gebäudeteile. Diebesgut konnte bislang noch nicht ausgemacht werden.

Blücherweg Am letzten Wochenende versuchten Einbrecher in den Kindergarten an o.g. Örtlichkeit einzubrechen. Hier wurden mehrere Türen / Fenster versucht aufzuhebeln bzw. einzuwerfen. Dies gelang jedoch nicht. In allen Fällen entstand Sachschaden.

Hinweise zu den Einbrechern nimmt die Polizei in Lüdenscheid entgegen.

