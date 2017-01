POL-MK: Einbrecher in Firma

Kierspe (ots) - Friedrich-Ebert-Straße Über das letzte Wochenende hebelten Unbekannte die Außentür einer dortigen Firma auf. Sie brachen im Gebäudekomplex weitere Türen auf, um zum Gebäudekomplex zu gelangen. In den oberen Räumen durchsuchten sie die Büroräume. Art und Umfang der Beute könne noch nicht genau beziffert werden. Der Sachschaden ist nicht unerheblich. Sachdienliche Hinweise an die Polizei in Meinerzhagen erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell