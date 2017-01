POL-MK: Einbrecher überrascht

Menden (ots) - Einbrecher an Telekommunikationsgeschäft

Täter in Telekommunikationsgeschäft an der Hauptstraße Am heutigen Morgen, 24.01.2017, gegen 01:20 Uhr, versuchten bislang unbekannt Täter zwei rückwärtig gelegene Fenster eines dortigen Geschäftes an der Hauptstraße aufzuhebeln. Dies nahm ein Zeuge wahr und bei Erkennen des Zeugen flüchteten die beiden Täter in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden.

Personenbeschreibung: -männlich -25-30 Jahre alt -dunkel gekleidet -dunkle Wollmützen auf dem Kopf

Sachdienliche Hinweise zu den Tätern und/oder Fahrzeugen nimmt die Polizei in Menden entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell