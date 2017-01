POL-MK: Einbruch, Brand und Widerstand

Lüdenscheid (ots) - Am Ramsberg geriet am Sonntag, gegen 15 Uhr, eine Gartenhütte in der dortigen Kleingartenanlage in Brand. Die Hütte brannte vollständig aus. Es entstanden etwa 1000 Euro Sachschaden. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Genaue Angaben zur Brandursache sind bislang nicht möglich. Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Ein 27-jähriger Lüdenscheider bestellte am Freitagabend eine Pizza zu seiner Wohnanschrift in der Corneliusstraße. Als der Lieferant Jumbo-Pizza samt Getränk geliefert hatte, schubste der Besteller ihn aus der Tür und schmiss selbige zu. Da der 27-Jährige sich weiter weigerte die Ware zu zahlen, entstand ein hitziger Streit, der in einem Polizeieinsatz endete. Den Beamten gelang es sich Zutritt zur Wohnung zu verschaffen. Hier durften sie zunächst mit ansehen, wie der hochaggressive Mann Teile seiner Einrichtung zertrümmerte und anschließend seine Aggressionen gegen die Polizisten wandte. Mit Faustschlägen und Tritten versuchte er sie anzugehen. Den Beamten gelang es zurückzuweichen, ihn zu Boden zu bringen und zu fixieren. Zur Verhinderung weiterer Straftaten verbrachte er die Nacht im Polizeigewahrsam. In der Wohnung konnten Betäubungsmittel (Cannabis) vorgefunden werden. Den 27-Jährigen erwarten Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Betrug sowie Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Am Buschhauser Weg verschafften sich Unbekannte im Verlauf des Freitags Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Durch Aufhebeln der Terrassentür gelangten sie hinein. Sie durchsuchten diverse Räumlichkeiten und entwendet dem Anschein nach nichts. Sachschaden: 500 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell