POL-MK: Einbruch in Wohnhaus

Herscheid (ots) - Am Freitag, zwischen 17 und 20 Uhr, drangen Unbekannte in ein Wohnhaus Am Blumenhang ein. Zuvor hatten sie ein Fenster gewaltsam geöffnet. Die Täter durchsuchten das Einfamilienhaus nach Beute. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten sie Bargeld. Die Täter flüchteten unerkannt und hinterließen mehrere hundert Euro Sachschaden.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Plettenberg unter 02391/9199-0 entgegen.

